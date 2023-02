Exclusiva| La exmujer Dani Alves explica por qué cambió cuatro veces de versión y recrimina: "Hay violadores condenados en la calle, ¿cómo está él en prisión?"

La exmujer sobre el estado del futbolista: "Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es violador"

Confirman prisión para el futbolista, acusado de agresión sexual

Dinorah Santana estuvo con Joana Sanz en España: "Estaba muy mal, acababa de perder a la madre y pasó todo esto..."

'El Programa de Ana Rosa' habla con Dinorah Santana, la exmujer de Dani Alves, que se muestra alucinada de ver al futbolista en la cárcel. Ella cree firmemente en su inocencia y justifica el cambio de versiones por un motivo relevante a Joana Sanz.

Era su representante, ha sido una entrevista telefónica en la que la exmujer defiende en todo momento la inocencia del futbolista. Alves, acusado de agresión sexual, se encuentra en prisión desde el 20 de enero y aunque su defensa le presentó un recurso de apelación para que le concedieran la libertad provisional, el martes confirmaron prisión para el futbolista.

La exmujer contesta a la pregunta "¿vosotros esperabais que saliese en libertad?": "Hombre, es que hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es violador, ¿cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable". Además, añade el daño que está causando esta situación: "¿Y cómo es esto?, ¿qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine... entonces, ¿qué hace en la cárcel?, ¿cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos y de su familia?..."

La exmujer afirma que tenía un motivo para cambiar cuatro veces de versión

Durante el procedimiento, Alves ha cambiado de versión hasta cuatro veces y la exmujer afirma que es inocente: "Estoy muy convencida de la inocencia de Daniel, al 100%. No creo que haya habido ningún fallo, Dani vino a España a declarar porque no ha hecho nada". Dinorah Santana justifica que Alves cambiara de versiones por Joana Sanz: "Es normal que hubiera mentido porque se estaba muriendo su suegra, es por eso que no ha dicho enteramente la verdad desde el principio".