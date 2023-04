Los mensajes de Guillermo Valadés hablando de su cáncer a los compañeros de COPE: "El tumor es muy agresivo, solo valen las soluciones"

Ana Rosa fue la primera en reaccionar en cuanto saltó la noticia y analizar la gravedad de lo ocurrido con Willy Valadés en Cadena Cope: "Hay que decir una cosa a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño o Xuáncar González. ... qué buenas personas son, dieron todo lo que tenían en el fondo para un compañero que supuestamente estaba entre la vida y la muerte". Luego, sentenció: "Qué duro, te engañan, a cualquiera nos puede ocurrir... pero que sea un compañero me parece tremendo".

"Hoy es la tercera semana que no se ha desarrollado metástasis en ningún hueso más. Me han dicho los médicos que es una gran noticia por cómo se está comportando, cómo para no estar contento", escribía en su último mensaje a los compañeros de Cope. Antes que esto, puso mensajes en los que daba detalles muy concretos de su enfermedad: "El bicho esta semana se ha revuelto y ha crecido un milímetro por el núcleo y por el ancho".