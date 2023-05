Las agresiones de dos guías a un matrimonio en un viaje de jubilados: dedos fracturados y magulladuras en el cuerpo

El presentador asombrado ante el testimonio de este matrimonio, le comenta al hijo: "No entiendo por qué, después de toda la pesadilla que vivieron las 45 personas mayores hasta llegar a Barcelona, con un retraso del vuelo de tres horas, no les dejan subir a autobús a descansar". Isaac Pérez responde: "Es que no es entendible y no solo eso, la guía desapareció y se desentendió después del incidente. Los dejo solos". Además, añade: "Estos personajes, porque no tienen otro calificativo, alegando que era su autobús empujaron a mi madre que cayó por las escaleras, a mi padre intentaron pisotearle la cabeza dos jóvenes". Joaquín le interrumpe y le pregunta acerca de los agresores: "¿Ellos llevaban a otro grupo?". "No me consta que hubiera otro grupo, estaban solos diciendo que tenían derecho pero no eran de la misma agencia ni había otro grupo", aclara Isaac Pérez.