Exclusiva| El duro testimonio de la víctima de Dani Alves a un mosso después de la presunta agresión: "Nadie me creerá"

Sobre las cinco de la madrugada, la chica llora desconsoladamente y le cuenta al agente lo que acaba de vivir: "Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo ".

Poco a poco la víctima se empieza a derrumbar mientras confiesa: "Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me empezó a pegar". Tras esto, la joven se rompre y no puede seguir: "Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa...". Sin embargo, al ver que la chica no puede seguir, una amiga interviene y confirma al agente: "Ha habido penetración".