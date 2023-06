Exclusiva| La primera entrevista de Mayka Navarro a Dani Alves: "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, pero yo la perdono"

"Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso ", comienza diciendo el brasileño a la periodisa. Tras esto, Dani Alves declara: "Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño".

El futbolista continúa contando cuáles son sus sensaciones tras lo ocurrido aquella noche en Sutton: "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal... ". Luego, Dani Alves continúa comentando: "Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".

"Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila", quiere dejar claro Alves ante la periodista. Tras esto, el exjugador termina reiterando su inocencia y qué opina de la víctima: "Nunca he hecho daño vountariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono".