'El programa del verano' habla en exclusiva con Daniel Sancho: "Me dice que quiere venir a España y que no nos olvidemos de él"

Daniel Sancho, de 29 años, reconoce el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga

Daniel asegura que se sentía un rehén del doctor y que fue la única salida que encontró

El futuro al que podría enfrentarse Daniel Sancho si es condenado en Tailandia: "El hecho de que haya confesado no quiere decir que sea culpable"

'El Programa del Verano' ha conseguido en exclusiva el testimonio más buscado del momento, el de Daniel Sancho. Pocas horas después de que el hijo del actor Rodolfo Sancho confesase haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en Tailandia, este programa ha tenido una conversación con él.

Patricia López ha sido la periodista que ha conseguido hablar en exclusiva con Daniel antes de que entrase en prisión, el cual dejó claro que quiere volver a España y le pide que muevan "cielo y tierra" para que pueda conseguirlo.

Daniel Sancho: "La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado"

Para la periodista, lo más llamativo es cómo están tratando las autoridades a Daniel, que se encontraba cenando junto a la policía en "el mejor hotel de la isla" y tenía su propio teléfono móvil. "La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel", le ha dicho por teléfono.

Daniel Sancho: "Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer"

Sobre el motivo por el que habría cometido el asesinato, Daniel el tajante: "Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer".

Daniel es muy consciente de la situación a la que se enfrenta y se muestra preocupado cuando habla de su probable futuro en la cárcel: "Mañana ya sí que me voy a la cárcel", confirma.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha asegurado el español, de 29 años, durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido desde el pasado viernes.

Al ser preguntado si se ha sentido forzado por la policía a declararse culpable, Daniel Sancho ha contestado: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado". "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadía.

Daniel Sancho ha negado que tuviera una relación sentimental con el cirujano, al que ha acusado de estar obsesionado con él y amenazarle: "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", apuntaba.

'El Programa del Verano' se ha puesto en contacto con el abogado José Montero para conocer el futuro al que podría enfrentarse el joven en caso de ser declarado culpable por las autoridades tailandesas: "Tailandia es un país donde los derechos humanos no están muy presentes. Creo que hay indicios suficientes para que se haga un juicio y este tiene que ser en aquí. Harán falta entre seis y diez años de cárcel en Tailandia antes de comenzar los trámites para intentar traerlo a España", ha explicado.

Luis Gerez, abogado de Daniel Sancho: "Estamos preocupados por la situación tan grave de Daniel"

'El programa del Verano' ha hablado en directo con el abogado de Rodolfo Sancho, padre del asesino confeso, y también del propio Daniel: "Mi relación con Daniel es profesional y no hablo en nombre de su familia", ha querido destacar nada más comenzar esta entrevista.

El mensaje de Daniel Sancho a su novia: "No va a esperarme y tampoco debe hacerlo. Que sea feliz"

El único momento en el que Daniel se muestra algo más intranquilo es al hablar de su lado más personal: su pareja y su familia. "No me atreví a decirle nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado", explica cuando le preguntan si su padre, Rodolfo Sancho, sabía lo que había sucedido.