Luis Gerez, abogado de Daniel Sancho: "Estamos preocupados por la situación tan grave de Daniel"

Daniel Sancho: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin"

Daniel Sancho, de 29 años, reconoce el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga

Se espera que en las próximas horas Daniel Sancho pase a disposición judicial

El español Daniel Sancho Bronchano reconocía el domingo que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano el cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Abogado familia Sancho: "Mi relación con Daniel es profesional y no hablo en nombre de su familia"

'El programa del Verano' ha hablado en directo con el abogado de Rodolfo Sancho, padre del asesino confeso, y también del propio Daniel: "Mi relación con Daniel es profesional y no hablo en nombre de su familia", ha querido destacar nada más comenzar esta entrevista.

"Estamos preocupados por la situación tan grave de Daniel. Estoy estupefacto ante lo que se dice que ha hecho porque es una persona cordial, correcto, deportista... una persona encantadora y no puedo entender qué ha podido pasar", ha asegurado Luis Gerez.

Sobre las amenazas que habría podido recibir por parte Edwin Arrieta, el abogado de Rodolfo Sancho, padre del asesino confeso, y también del propio Daniel, asegura no haber sospechado nada: "La última conversación que tuve con él fue en el mes de junio y jamás pude sospechar que estuviese bajo ningún tipo de presión. Es una persona encantadora que tenía la vida perfectamente encaminada. No tengo ninguna explicación para entender qué le ha podido pasar a Daniel por la cabeza", ha asegurado.

Además, asegura que a él no le consta que Edwin Arrieta tuviese ningún tipo de negocio con su asesino confeso: "Yo le llevaba los negocios y no me ha llegado nada de eso", ha afirmado.

El futuro al que podría enfrentarse Daniel Sancho si es condenado en Tailandia: "El hecho de que haya confesado no quiere decir que sea culpable"

'El Programa del Verano' se ha puesto en contacto con el abogado José Montero para conocer el futuro al que podría enfrentarse el joven en caso de ser declarado culpable por las autoridades tailandesas: "Tailandia es un país donde los derechos humanos no están muy presentes. Creo que hay indicios suficientes para que se haga un juicio y este tiene que ser en aquí. Harán falta entre seis y diez años de cárcel en Tailandia antes de comenzar los trámites para intentar traerlo a España", ha explicado.

'El programa del verano' habla en exclusiva con Daniel Sancho: "Me dice que quiere venir a España y que no nos olvidemos de él"

Patricia López ha sido la periodista que ha conseguido hablar en exclusiva con Daniel antes de que entrase en prisión, el cual dejó claro que quiere volver a España y le pide que muevan "cielo y tierra" para que pueda conseguirlo.

El mensaje de Daniel Sancho a su novia: "No va a esperarme y tampoco debe hacerlo. Que sea feliz"

El único momento en el que Daniel se muestra algo más intranquilo es al hablar de su lado más personal: su pareja y su familia. "No me atreví a decirle nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado", explica cuando le preguntan si su padre, Rodolfo Sancho, sabía lo que había sucedido.