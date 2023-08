El futuro al que podría enfrentarse Daniel Sancho si es condenado en Tailandia: "El hecho de que haya confesado no quiere decir que sea culpable"

Además, el abogado nos ha hablado de las posibles penas a las que podría ser condenado Daniel: "El artículo 288 del código civil en Tailandia incluye la pena de muerte. Es posible que se le condene a pena de muerte, aunque hace muchos años que no sucede. La cadena perpetua en España no existe, pero serían entre uno veinte o veinticinco años, que tampoco se cumplirían", asegura.

Sobre el presunto buen trato que Daniel estaría recibiendo por parte de la policía tailandesa, el abogado es cauto: "Hay que tener mucha cautela y ver cómo se ha producido esa confesión. La colaboración suele ser atenuante. Tailandia es un país que no respeta los derecho humanos y por eso es tan importante ver cómo se ha producido esta confesión, porque incluso podría haberse hecho bajo coacción. Que confiese no quiere decir que sea culpable porque habría que comprobar cómo se ha producido todo", ha afirmado.

Para la periodista, lo más llamativo es cómo están tratando las autoridades a Daniel, que se encontraba cenando junto a la policía en "el mejor hotel de la isla" y tenía su propio teléfono móvil. "La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel", le ha dicho por teléfono.