Exclusiva| La imagen de la policía tailandesa buscando el torso de Edwin Arrieta en la playa: bucean en la parte en la que Daniel Sancho estuvo con el kayak

Durante las últimas semanas se ha cuestionado el trabajo de la policía tailandesa, que confirmaban que daban el caso por cerrado. Nadie entendía que no buscaran el móvil de Edwin, ya que podría tener amenazas, o que no buscaran el torso del cuerpo del fallecido, que estaría en el fondo del mar, algo que sería muy importante para demostrar que existió si hubo apuñalamiento.

"Allí siguen trabajando con normalidad, las personas siguen separando el vidrio del plástico, la policía no ha vuelto y la basura de esos días no está apartada, no queda nada y todo se ha quemado", dice el reportero tras analizar la zona y hablar con los trabajadores.