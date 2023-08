La primera persona en ir a visitar a Daniel Sancho ha sido su madre, Silvia Bronchalo. La mujer llegó en taxi, entró rápidamente a las instalaciones penitenciarias, llevaba gafas de sol y no quiso mirar a la prensa. Al salir, después de ver y hablar a su hijo, accedió rápidamente al vehículo con el gesto desencajado y sin seguir mostrando sus ojos. Un encuentro que ha durado una hora y media, donde madre e hijo se han podido ver a través de un cristal y no se han podido tocar.

El monitor de Muay Thai de Daniel Sancho sigue sin creer la noticia y no da crédito con que haya podido asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia: " Es un chaval normal y muy bueno.. . sorprende cuando ves eso, no te lo esperas".

"Es que no lo entiendo, pero bueno, no es entendible.... si no me lo demuestran y ha pasado, no me lo creo", sigue sin dar crédito con que su alumno haya sido autor de un crimen. Además, sobre la forma de ser de Daniel Sancho, comenta: "Es de buena familia, educado... el mundo se ha vuelto loco".