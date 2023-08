La duras condiciones de Daniel Sancho en prisión: el colchón en el suelo, tres personas por cama y se duchará junto a 100 presos

El que fuese preso de la cárcel en la que está Daniel Sancho explica que en Tailandia no existen los vis a vis: "No he tenido ninguna relación sexual con una mujer... estoy casado y no he podido tocar a mi mujer durante la condena". Sin embargo, el entrevistado explica que "dentro hay muchas 'lady boys' y se producen encuentros a escondidas".