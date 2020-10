El amante publicista de Maje cuenta la verdad: eran novios y se iban a comprar una casa

El día que mataron a Antonio, marido de Maje, ella tuvo que confesar su situación sentimental y buscar una excusa ante 'su' novio. "Ella me llamó y me contó que me tenía que contar algo muy fuerte, que ella estaba casada", dice el publicista durante el juicio. Después, añade el motivo que le contó sobre la muerte: "Me dijo que habían asesinado a su marido, justo había ocurrido lo del grupo terrorista en la rambla de Barcelona que habían atropellado a gente y creía que el grupo terrorista estaba intentando robar un coche para hacer lo mismo en Valencia".