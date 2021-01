Las amenazas de 'El melillero' a la madre su hijo: "Te voy a meter un tiro que te va a dejar inválida"

Diez días han pasado desde que 'El melillero' fuera detenido tras huir después de agredir con ácido a Sandra, su ex pareja y Cristina, su amiga . Ahora, ha sido trasladado hasta el palacio de Justicia de Málaga donde tiene dos citas con la justicia : la primera ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº3 por esta agresión contra estas dos chicas y la segunda con el Juzgado de lo Penal nº13 por hacerle daño a otra mujer en el pasado, a la madre de su hijo .

'El melillero' se enfrenta a dos citas ante la justicia

Las amenazas de José Arcadio a la madre de su hijo

"No vales para nada, te voy a meter un tiro que te voy a dejar inválida"; "Te voy a sacar las tripas, el que te he mandado a tu casa no ha ido a darte besitos", estas eran algunas de las amenazas que aparecían en los mensajes que recibía la madre de su hijo por parte del acusado. 'El melillero' se enfrenta cinco años después a 12 meses por el maltrato a esta mujer y 18 meses por las amenazas.