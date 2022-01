Asaltos con cuchillo en plena calle, palizas a ancianas en portales y okupación de casas: el drama que viven los vecinos de Alicante

El malestar en el barrio aumenta tras los múltiples asaltos a punta de cuchillo y palizas a personas mayores. Otra señora relata su agresión: "Me habían dado dinero y él lo vio". Comenta que al entrar en la portería de su edificio, un joven la asaltó: "Me tiró al suelo, tenía los brazos morados... cogí una depresión". Además, cuenta que el suceso fue grabado por las cámaras de seguridad: "Lo vieron pero no se pudo dar con él, tendría 15 años".