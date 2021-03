La receptora del cráneo en Castro Urdiales cuenta los detalles tras el crimen: "Carmen se lo tomaba a cachondeo"

La vecina pidió que se llevara el paquete y Carmen se negaba

La vecina confiesa que rogó en varias ocasiones a la pareja de Jesús que recogiera la caja en la que supuestamente había juguetes sexuales: "Cuando yo le decía ' o vienes a por el paquete o lo abro ', Carmen siempre me contestaba: ' Ni se te ocurra ".

La amiga que guardó el cráneo confirma que Carmen confesó qué había dentro

La conversación no fue muy larga, cargada de tensión y asombro: "Le dije por teléfono '¿sabes lo que hay en la caja?' y ella me contestó: 'Sí, ahora voy". Tal fue la sangre fría de Carmen que llegó a reprocharle a su vecina que no la hubiese llamado antes de llamar a la Guardia Civil.