El marido de la mujer que recibió la cabeza de Castro Urdiales: "Cuando apareció el cráneo llamamos a la Guardia Civil"

La declaración del marido de la mujer que encontró la cabeza de Jesús Mari

Relata cómo se comportó la acusada tras descubrir este hecho y que a su mujer le diera un ataque de ansiedad: "Mari Carmen apareció en el pasillo del hospital, me preguntó por mi mujer y le dije: '¿Cómo va a estar? Qué valor tiene para preguntarme esto' No volví a hablar con ella". Y asegura que fue quién cambio la cerradura del piso de Mari Carmen por petición de su mujer y por la hija de la acusada: "Tenía miedo de que la robasen y de que entrase algún familiar de Jesús Mari". Y explica que la relación entre la pareja no pasaba por su mejor momento: "Para mi no, en los últimos días volvieron de Cádiz y no era buena, parecían enfadados".