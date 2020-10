Las declaraciones de Salva que implicaron a Maje en el asesinato: "Llamé a la policía"

Los investigadores que llevaron el caso de la muerte de Antonio Navarro sospecharon de Maje, su mujer , desde el primer momento ya que notaron una actitud extraña en la viuda , según ha asegurado en el juicio la inspectora jefe del grupo de homicidios de la Policía Nacional : "Durante la declaración me hacen notar que encuentra una actitud extraña en la viuda y que de vez en cuando sollozaba y en cuanto paraba cogía el móvil y estaba todo el rato chateando".

Asegura que al comenzar su declaración, Maje quiso justificar varios aspectos de la relación que mantenía con su marido: "Ella intenta encontrar varias justificaciones al ataque" y un poco más tarde, empieza por primera vez el nombre de Salvador, con el que compartía un romance y el que habría matado a Antonio: "Ella le dice a Salva: '¿qué te pasa? ¿estás bien? me tienes preocupada' y él le dice: 'Al final vas a tener que alejarte un poco de mi porque yo siempre te lo voy a recordar' y le advierte: 'Ayer me dio un bajón bestial y llamé a la policía' a lo que ella reacciona muy nerviosa: 'Salva, Salva, por favor, no hagas locuras'.