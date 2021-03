"Su intención era matarme". Así de claro un funcionario de prisiones la agresión que sufría por parte de un interno. Ha ocurrido en el centro penitenciario de Ocaña II, Toledo: "Dijo que nos iba a matar, el interno me metió los dedos en los ojos con la intención de sacármelos (...) Me intentó morder la cara, me apaleó, me dio una patada en el cuello, me dejó sin respiración".