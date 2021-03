Edmundo Bal, tras convertirse en candidato a la Comunidad de Madrid por Cs: "Me llamó mi amigo Nacho y me lo propuso"

Edmundo Bal ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' que no han tenido que convencerle mucho para que se presente como candidato por Ciudadanos para las elecciones de la comunidad de Madrid: "Yo apoyaba a mi amigo Ignacio Aguado, iba de su mano, pero Nacho me llamó y me dijo que yo tenía más oportunidades y que había que hacer lo mejor para los madrileños y pata el partido", aunque dudé un poco y esa noche no dormí, al final decidí que era lo mejor que podía hacer.