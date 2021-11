El compañero de prisión del presunto asesino del niño de Lardero: "Era el perrito faldero de los funcionarios, que le pasaban información de la cárcel"

Este hombre compartió celda con Francisco Javier Almeida cuando se encontraba en prisión por el asesinato y agresión sexual a una agente en Logroño y no le extrañó en absoluto cuando se enteró de que había vuelto a actuar.

"La persona que me lo presentó en prisión me dijo que estaba en la cárcel por asesinato, pero poco después me enteré de que había violado y matado a una señora en Logroño", ha comenzado relatando.