El asesino del niño de Lardero alardeaba en la terraza del bar de haber matado a una mujer: "Me sorprendió cómo lo contó"

Eduardo, vecino del presunto asesino, declara que mientras se encontraba en la terraza de un bar de la zona, el hombre había contado haber estado ya en prisión por haber matado a una mujer: "Lo que más me sorprendió es que lo contó como si cuentas qué has comido a mediodía" . En cuanto a la obsesión del acusado con las mujeres, el vecino comenta: "Se le notaba mucho que miraba a mujeres, hacía comentarios".

El detenido salió de prisión en 2020 y los ciudadanos de la localidad riojana se preguntan por qué una persona así no tenía vigilancia dado que su comportamiento "no era del todo normal", comenta Patricia Pardo. La presentadora pregunta sobre la condición mental del ex convicto, y el vecino responde: "Este señor tenía algún tipo de minusvalía. Se le notaba un montón que a este hombre algo le faltaba". Por otro lado añade: "Creo que vivía solo, me enteré que estuvo en el paro y luego encontró trabajo".