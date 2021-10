La madre habla ante los micros y confiesa que su hijo estuvo jugando con la víctima. "Mi hijo siempre me avisa de dónde está, me manda ubicación, suelen estar en este parque y en esos bancos", comenta ante la cámara. "Al salir de mi negocio vi que mis hijos estaban en casa, voy al bar y allí me dicen que un niño ha desaparecido...", comenta sobre el suceso.