Cuando la reportera iba a entrevistar al presidente de la Asociación de Vecinos, ha aparecido Mari Carmen, una de las okupas. La señora asegura: "La vivienda me la vendieron, porque yo estaba en la calle y me dieron las llaves" . El precio era de 150 euros, fue una persona externa la que vendió la vivienda, "un moro" explica la okupa. La propietaria de la vivienda denuncia que dejó la casa sola durante dos días y que después se encontró con personas dentro y la cerradura cambiada.

Para justificar que esto no es así, Mari Carmen comenta que encontraron la casa sucia y ellos limpiaron los escombros y la piscina, "como da tiempo a hacer eso en dos días". Cuando llegó la policía, la okupa asegura que llegaron a un acuerdo, "dijimos que nos dieran unos días para buscarnos algo". Ahora, explica que no ha venido nadie y que no puede entregar las llaves .

Los vecinos piden más seguridad: "Stop a los Okupas". José Molina, presidente de la Asociación de Vecinos comenta que "no es cuestión de una familia en concreto, es de la situación". José Molina no entiende cómo se puede "entrar a una vivienda con esa facilidad e impunidad". Confiesa que no sabe en concreto la situación de estas personas, solo que "la dueña de la vivienda no puede entrar en su vivienda porque está ocupada por otras personas".