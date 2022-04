La opinión de la familia de Esther López sobre la investigación a Óscar y su "desesperación" ante la falta de detenciones

Los resultados de las investigaciones han registrado la última conexión el móvil de la joven en casa de Óscar a las seis de la mañana, después de que él declarara que ya no estaba con ella a esas horas. Tras cuatro meses de la desaparición de Esther, la familia de la chica está "desesperada porque no hay detenidos", según palabras de María Vicente, la reportera de AR que cubre el caso. Además, la periodista comenta: "Sé que tienen una opinión que de momento no quieren dar".