El guardia civil que recibió un disparo en el cuello, emocionado: "Sientes mucho miedo, expresarlo con palabras es difícil"

Así vivió el Guardia Civil herido este momento

"Sientes mucho miedo, piensas en tu familia, en tus amigos, no sé como expresarlo, con palabras es difícil", así define este agente agredido el momento en el que siente que le han disparado. Detalla el momento vivido: "Toco el cristal de la vivienda, me identifico como Guardia Civil y en ese momento es cuando siento una fuerte detonación", en la que en un primer instante no es consciente de la gravedad de la herida: "Sientes algo en el cuello, me llevo las manos me veo la sangre, retrocedo, otro impacto, mientras uno de mis compañeros me tranquiliza, me atiende y se te pasa de todo por la cabeza".