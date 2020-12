Un preso se amputa el pene al saber que su mujer rechazó el vis a vis: "No lo iba a usar"

Una de las noticias más impactantes se produjo en Nochebuena. En una prisión, un interno se amputó el pene al saber que su mujer no quería tener un contacto íntimo con él durante el vis a vis. Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' han analizado el escandaloso suceso.

"Por la tarde, antes de Nochebuena, se rechaza el vis a vis con su mujer y al enterarse decide cortarse el pene", explica el colaborador. Sin embargo, en la nota de prensa proporcionada por la prisión se detallan todos los datos del suceso: "Un interno con patologías psiquiátricas del módulo 10, por la tarde noche, se amputa su pene porque su mujer no quiso comunicar con él un vis a vis íntimo y, por lo tanto, como no lo iba a usar no lo quería".