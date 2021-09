La hermana del discapacitado desaparecido: "Es ilógico que mi madre se deshaga del cuerpo de su hijo, lo haya matado o se le haya muerto"

Lo primero que transmite la entrevistada, en cuanto a su madre, es que "no se sabe qué es lo que ha dicho en concreto, ni que haya cuatro versiones". "Me contaron que en ningún momento mi madre había dicho que había sido descuartizado, ni tirado contenedor por contenedor. Eso es mentira", sentencia.

Luego, la hermana de Antonio David explica lo que los agentes le revelaron: "Lo de que mi madre lo había matado me comentaron que eso también es mentira y que así no lo dijo...". La poca información tiene a la familia en vilo: "He llamado hoy a la policía y me han dicho que les dejemos trabajar, que ahora mismo no se sabe nada y en cuanto haya noticias nos lo comentarán a nosotros antes que a cualquiera".