La justicia alarga el dolor de la madre de Kristian y Amantia: "No puedo ver a los niños, no lo tengo permitido"

La madre de Kristian y Amantia no puede ver a sus hijos después de más de nueve meses de secuestro. Enke explica los motivos por los que no puede estar con los menores y deja claro en 'El programa del verano' los motivos que lo impiden.

Sin embargo, es la propia la madre la que se personifica ante la cámara del programa para confirmar una noticia que aumenta el drama: "No me dejan ver a los niños". Enke, muy seria y con los ojos llorosos, detalla: "Todavía no puedo ver a los niños, no lo tengo permitido hasta que entregue los papeles a la embajada alemana".