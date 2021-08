Enke no salía de su asombro, no creía que la noticia fuera real: "No me lo puedo creer". Sin embargo, el momento más duro y emotivo llegó cuando la reportera le dijo "nos vamos a Lisboa, nos vamos a por tus niños". En ese momento, la madre rompe a llorar desconsoladamente al acordarse de Beatriz Zimmermann, la mamá de Anna y Olivia.