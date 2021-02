Lucía Carmona, tras ser condenada por Paco Sanz: "Quiero que no me insulten ni me echen de los trabajos"

El abogado, sobre la condena: "El escrito de los 26 años estaba hecho para la galería y los medios"

La afectada: "Veía la sonrisa que tenía Paco pese a la enfermedad, estaba esperanzada en el tratamiento en Estados Unidos"

"Está en tratamiento psicológico, quiere que no la insulten por la calle ni echen de los trabajos"

Lucía Carmona ha aceptado la condena de un año y nueve meses de prisión por la estafa de Paco Sanz. La que fuese pareja del hombre que fingió padecer 2.000 tumores habla en 'El programa de Ana Rosa', junto a su abogado, sobre las consecuencias de uno de los juicios más mediáticos del momento.

"He aceptado casi dos años de prisión porque había gente que me pedía 26 años", responde Lucía a Ana Rosa. El abogado se ha sumado a la conversación para aportar: "El escrito de los 26 años estaba hecho para la galería y para los medios, son cosas que no tienen un criterio jurídico, se puso el listón muy alto y no tiene ninguna realidad".

Lucía reconoce extraer 800 euros que son de su propiedad: ¿por qué acepta dos años de prisión?

Lucía Carmona reconoce ser propietaria de una cuenta bancaria donde Paco Sanz llegó a tener 22.000 euros. La entrevistada explica que de ahí, ella sacó hasta en cuatro ocasiones una cantidad de 200 euros porque era una ayuda social para su familia: "Era dinero de mi propiedad".

Al saber que este dinero era legalmente suyo y que no se ha llevado un céntimo de los afectados, los compañeros de la mesa de debate preguntan que la condena de un año y 9 es meses no hace justicia, es una cantidad desproporcionada. Eso sí, siempre que Lucía diga la verdad.

Entonces, el abogado de Carmona toma la palabra y explica el motivo: "Evidentemente, según los hechos la condena es desmedida. Aquí el más beneficiado es Paco, pero al ser un delito continuado tiene que ser la mitad de la pena, tuvimos que aceptar un año y 9 meses que nos parece una barbaridad".

El letrado continúa explicando este apartado: "La realidad es que si se hubiera continuado el juicio la cosa se podría haber torcido con tantos testimonios desinformados, así que hemos aceptado".

El futuro de Lucía: "Está en tratamiento psicológico y no quiere que la echen de los trabajos"

Los próximos pasos a llevar a cabo en este juicio es "esperar la recaída de la sentencia, por si hay alguna responsabilidad civil". El abogado cree que no va a caer ninguna y de sí realizarse, "estoy seguro que lo pagará Paco Sanz porque no tiene posibilidades".

La situación de la joven, según su representante, es demoledora: "Lucía está en tratamiento psicológico, es una víctima y quiere pasar página. Ella lo que quiere es que no la insulten por la calle ni la echen de los trabajos".

Lucía Carmona, enamorada de Paco: "Veía siempre la sonrisa que tenía pese a la enfermedad"

La entrevistada confiesa en todo momento que su relación con Paco Sanz no era del agrado de sus padres: "Les parecía que era muy mayor, no estaban de acuerdo pero que si estaba enamorada tenían que aceptarlo.... ¡yo estaba muy enamorada".

La relación con Paco Sanz se consolidó y Lucía destaca qué es lo que le hizo fijarse en él: "Yo veía siempre la sonrisa que tenia a pesar de tener la enfermedad, eso me hacia seguir enamorada". Además, ella confiaba en tener un futuro junto a su pareja: "Tenía la esperanza de que su esperanza de vida se alargaría, estaba esperanzada en la terapia de Estados Unidos".

Tomas falsas: risas y burlas hacia los donantes

Los vídeos han sido vistos por todo el país donde Paco Sanz, en presencia de Lucía y la madre de éste se reía descaradamente de la enfermedad y de los donantes. La entrevistada, quitándose culpa, dice: "En ese vídeo no veía a la madre reírse, puede parecer muchas cosas pero si ves el vídeo entero...".

Por otro lado, Carmona argumenta que sus risas eran generadas porque "Paco siempre ha sido una persona muy bromista, no conmigo sino con todo el mundo; en ese momento a todo el mundo le hacía gracia".

La cuenta con 22.000 euros a su nombre y la petición de Paco

Lucía Carmona explica que "esa cuenta se abrió porque él me pidió por favor que le abriera la cuenta para que a él no le embargaran la pensión". Ante esta información, Ana Rosa y los colaboradores no entendían bien este acto y el abogado ha tenido que aclarar: "Él decía que tenía deudas y que le podían embargar, es lo que le explicó a Lucía, que entonces tenía 17 años...".

Además, el abogado mariza que "Paco utilizaba a todo el mundo, a los donantes para que le dieran dinero y a Lucía para que lo recaudara en redes sociales, le pidió que abriera la cuenta, que se pusiera ella como titular y él como autorizado". Luego, el representante aclara: "Paco era el que hacía y deshacía en esa cuenta, Lucía no hizo ninguna transferencia, no sacó dinero, no usó la tarjeta, no cogió ni un céntimo".

Contacto con Paco Sanz y pago a las víctimas

La entrevistada explica a Ana Rosa que en estos cuatro años "no se ha puesto en contacto conmigo" y que no lo había visto hasta el día del juicio. Allí, no tuvieron "casi ningún contacto" porque "él estaba con sus abogados y yo estaba con los míos".