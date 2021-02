La declaración ante el juez de Pedro García Aguado

Pedro García Aguado en aquella época era una persona muy requerida por los anunciantes y esto lo utilizó para ayudar a Paco Sanz, que le contó que se moría y que necesitaba ir a Estados Unidos porque en España la Seguridad Social no le ayudaba . El presentador de televisión ha explicado ante el juez cómo se sintió cuando se entero que esta historia era mentira: "Esta persona declaró ayer y se reconoció como un estafador, pues imagínese , cuando tú te dedicas a ayudar a las personas después de haber pasado por una situación complicada como pasé yo hace muchos años y te das cuenta de que has sido víctima de un engaño pensando que estaba muy enferma, pues la verdad que la sensación no es nada agradable" .

"Desde que descubrí que esta personas nos había estafado no he donado a ninguna causa más"

Pedro García Aguado define todo lo vivido con este caso como "impotencia, frustración, ira". Además, el que fuera jugador de Waterpolo asegura que no solo este es el problema, si no que no ha vuelto a confiar en un tema relacionado: "Desde que yo descubrí que esta persona nos había estafado no he donado a ninguna causa más".