Una madre denuncia a la guardería de la directora detenida: "Me devolvieron a mi hijo con un derrame en el ojo y cagado"

Una madre denuncia a la directora de la guardería acusada de torturas y vejaciones a bebés, da detalles de lo que ocurría en el centro en 'El programa de Ana Rosa'. Belén, la directora, sigue negando lo ocurrido y señala a que todo es una venganza de una ex trabajadora de la guardería a la que despidió a finales de octubre. La policía pone a la acusada en libertad con cargos pero continúa la investigación.

En el atestado policial constan como pruebas unos audios donde se recoge la voz de la directora pronunciando numerosos insultos y comentarios racistas hacia los niños de entre 0 y 3 años. La investigación comenzaba a principios del mes de octubre, cuando las grabaciones llegaban a manos de la policía y llamaban a declarar a las ex trabajadoras, que reconocían la voz de la directora en ellas.

La guardería madrileña sigue abierta y funcionando con normalidad, lugar al que ha seguido acudiendo la acusada. Los padres de los niños, impactados y desconcertados por la noticia, acudían al centro para pedir explicaciones a la directora. Y que también hablaban para nuestro programa tras escuchar el contenido de los audios.

Una madre ha decidido denunciar a la guardería de Fuenlabrada por las condiciones en las que recogía a su hijo del lugar. La mujer asegura: "estuvo un mes y medio y le saqué, porque no me gustaba nada la guardería". "Yo veía cosas raras", apunta la denunciante. La madre apunta que cuando ella dejaba el niño en la escuela "entraban más niños y solamente había una persona". Además, declara: "Me entregaban al niño cagado, no había comido seguro porque estaba muerto de hambre e incluso con un derrame en el ojo de tanto llorar".

Por otro lado, en el tema de alimentación, la denunciante comenta: "No me gustaba nada que no me dijeran qué estaba comiendo, no me informaban del menú". Además, la madre apunta: "O fuera se ponían a fumar, que yo las he visto, y no había nadie dentro". La mujer declara que otra amiga suya también ha tomado medidas: "El caso de otra amiga mía que está denunciado también tiene que ver con tema de alimentación". Asegura que el hijo de su amiga "perdía peso".

"Hay niños que son muy buenos y con esos no habrá tenido ningún problema", señala la madre. Y además añade: "Pero a lo mejor un niño que sea más guerrillero, pues es con los que más se ha cebado". En cuanto a las supuestas cámaras del centro, la mujer comenta que "las tuvo hace tiempo, pero cuando yo entré en la escuela, que fue este año, no había".