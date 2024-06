La reflexión de Joaquín Prat a la entrevista de Ángel Cristo: "Con esa infancia, bastante bien están"

“¿Puede ser que todo esto y esa violencia verbal , que está entre el odio y la contundencia, tenga que ver con que Bárbara y Sofía veían a la hija de Ángel cuando él no la podía ver? ”, se cuestiona el presentador.

Tras visualizar unas imágenes de Bárbara Rey en las que le desea lo mejor, Ángel se sigue mostrando distante con su madre: “Yo también le deseo lo mejor, pero ha tenido muchas oportunidades para demostrarme que me quería de verdad ”.

Además, el hijo de Ángel Cristo y de Bárbara Rey afirma que, si se negaba a besar a su madre , después le esperaba una bronca con ella: “Públicamente, si ella me daba un beso en la boca y yo intentaba esquivarlo, después teníamos una discusión muy grave ”.

Para Ángel, su hermana Sofía es "otra víctima" de su madre y no tiene reparos a la hora de decir que su relación con ella "está totalmente muerta". Lo que más le molesta al exsuperviviente es que Sofía le haya tachado de violento y agresivo: "Qué chorradas dice, pasa los límites de la absurdez y no sabe cómo defenderse. Es una víctima de mi madre. Habla de cosas que no ha vivido".