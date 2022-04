Luis Rendueles: "La madre de Esther llamó tres veces mientras la joven agonizaba, Óscar no cogió el teléfono"

Rendueles toma la palabra para explicar qué pasó con la joven de Traspinedo: "Lo primero, Esther no murió atropellada . Hubo un atropello leve, luego Esther estuvo agonizando al menos tres horas c omo mínimo , por los datos que tengo. A partir de ahí todo es un enigma".

"En ese periodo de tiempo, la madre de Esther la llama hasta tres veces... ese teléfono no se coge y ahí Esther ya estaba agonizando", describe el periodista con los datos científicos en la mano. Ahora, viene la suposición: "Esther está agonizando, ella no puede coger el teléfono, o lo tiene lejos o no puede tener el control de él... pero si su teléfono se posiciona junto al de Óscar, el móvil de Esther lo tiene Óscar".