Dakota Tárraga se somete a una segunda liposucción: "No pueden quitarme grasa ya de ningún lado"

"Me he operado otra vez. Me he hecho una liposucción de piernas porque no podían quitarme grasa de ningún lado ya que no tenía y me lo he puesto en el ojete", ha aclarado ante la pregunta que más le han hecho sus seguidores a través de sus redes. Una vez más, la joven valenciana se ha puesto en manos de los profesionales para realzar sus curvas como viene haciendo ya desde que saliera de 'Supervivientes' y allí no perdiese el peso esperado.