Los perros encuentran algo sospechoso relacionado con Esther López en casa de Óscar: "Las muestras se analizarán en Madrid"

Una versión que no cuadra a la Guardia Civil, quienes saben con seguridad que Esther López murió atropellada, que no fue socorrida y que su cuerpo no estuvo en aquella cuneta desde el primer momento. Una información que vuelve a centrar la sospecha en Óscar, quien lavó excesivamente su coche el día después de la desaparición de su amiga.