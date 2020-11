La okupa de Sabadell que agredió a una anciana: "No recuerdo haber hecho eso, está manipulado"

La versión de la agresión a la anciana

Además, la entrevistada sigue en sus trece y da fuerza a la versión de que todo es una manipulación: " Si lo hubiese hecho sí me arrepentiría, ya se lo dije a la policía, pero es que te lo juro que yo no me acuerdo que hubiese hecho eso".

Casa okupada, un matrimonio y depresión

Por último, la mujer confiesa que no es una okupa puesto que "estoy aquí, que es la casa de mi ex, entre comillas estoy de okupa porque mi marido no me da el dinero y no tengo a dónde ir". Luego, añade: "Cuando me pague el dinero que me debe me iré, es la ley".