Los okupas de un chalet de 2 millones de euros atacan a los vecinos con sus perros: "Me la suda lo que digáis"

El programa hablar con Julia, una de las vecinas atacada por los perros peligrosos

Un equipo de 'AR' se ha trasladado hasta este lugar para hablar con Julia, una vecina atacada por estos perros peligrosos "Estaba paseando a mi perrita y al girar por esta calle salieron dos perros y me atacaron, directamente fueron a por mi, no me dio tiempo a reaccionar". Esta mujer confirma que los okupas no hicieron nada para ayudarle ya que "la puerta estaba abierta de par en par, estaban ahí seguro y sabían lo que estaba pasando" y que "ha habido más casos de mordeduras" con otros vecinos, afirmando que "casi matan al perro del vecino de al lado". Tras este sucedo decidió denunciarlo y está preocupada por su salud: "Son perros callejeros y tienen pinta de estar maltratados, entonces no sabes que enfermedad te pueden trasmitir, estoy con tratamiento antibiótico y me tuvieron que poner una vacuna antitetánica porque es lo que me explicaron en urgencias, los colmillos de un perro te pueden trasmitir muchas enfermedades".