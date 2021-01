La disputa entre Cándida y Emiliano y su okupa octogenario: la impotencia del matrimonio ante su negativa a marcharse y pagar

El matrimonio pide justicia y que les devuelvan su casa

El matrimonio ha querido estar en directo en el programa para contar la mala situación que están pasando. Cándida explica que está "destrozada, no hay derecho , no se puede engañar a la gente así, ¿en qué país vivimos?" y es que cuenta que tiene a sus dos hijas "en paro, una soltera y con dos hijos y otra que está mal, llevo toda mi vida estoy luchando como una loca, no hay derecho a que este Gobierno haga esto". Esta mujer asegura que en un primer momento le pareció fenomenal "alquilar mi piso a un señor así, yo estaba tan contenta" y que aunque "el contrato está a nombre de Antonio" le dio un poder a Mohamed "para que firmara él".

El okupa octogenario confirma que no va a marcharse y que no va a pagar

El okupa octogenario no da su brazo a torcer y así lo ha hecho saber delante de la cámara de nuestro programa. Este hombre afirma que "ya llevaba mucho encerrado y no puedo estar ahí encerrado", declarando que ese es el motivo por el que se ha metido en la vivienda, de la que no se va a ir "bajo ningún concepto" y "no" va a pagar, según ha confirmado él mismo. Actitud que crea "una impotencia total" al matrimonio, que están seguros que "Antonio se dedica a esto, le saca el dinero a los viejos y les busca casa" y que solo piden "que saquen a este señor de aquí de una vez", para poder utilizar una vivienda que es suya.