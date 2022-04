"La conocí hace muchos años, era la hermana de una de mis mejores amigas. Nunca hemos mantenido relaciones sexuales, sólo éramos amigos"

"Ella quería seguir de fiesta, yo le dije que no porque trabajaba. Se bajó del coche y me dijo que era un 'rancio' y un 'cortarollos"

El periodista Luis Rendueles consigue las declaraciones que Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López, realizó el pasado 6 de abril. 'El programa de Ana Rosa' muestra las palabras del investigado y cómo detalló a los agentes qué ocurrió con la víctima aquella noche.

En cuanto a la amistad que lo unía a Esther, Óscar explica: "La conocí hace muchos años, en Traspinedo. Ella empezó a visitar el pueblo con 12 años. Era la hermana de una de mis mejores amigas". Además, declara al periodista que "últimamente no teníamos tanta cercanía porque ella tenía otro grupo de amigos; nos saludábamos y hablábamos si coincidíamos en el pueblo. Sobre todo en 'La Maña".

"Nunca nos llamábamos por teléfono para quedar, si coincidía era a través de terceras personas. No nos contábamos intimidades", continúa explicando sobre su relación con la víctima.

Esther López "tenía problemas con las drogas y se comentaba que debía dinero"

Óscar explica a Luis Rendueles que Esther López "era una chica muy abierta, hablaba con todo el mundo". Sin embargo, el investigado quiere detallar sobre la víctima: "Tenía problemas con las drogas, en el pueblo se comentaba que debía dinero por drogas".

El sospechoso deja claro que "nunca hemos mantenido relaciones sexuales, sólo éramos amigos. Tampoco nunca hemos tenido ninguna disputa". Además, en cuanto a la investigación, añade: "En los últimos años Esther nunca ha estado en mi casa de Traspinedo".

La versión de Óscar: "Se bajó del coche y no la vi más"

El investigado explica al periodista que "en mi coche sólo se montó la noche de la desaparición. Iba detrás del copiloto". "Sobre las dos de la madrugada Carolo, Esther y yo fuimos a la zona de Las Bodegas para ver si había gente. Pero no había nadie. Nos quedamos un rato en el coche con las ventanas bajadas bebiendo una cerveza y fumando un cigarro. Esther quería seguir de fiesta. Carolo quería ir a casa", manifiesta.

"Dejamos a Carolo en su casa y un minuto después Esther se bajó del coche", comenta. Luego, Óscar completa su versión con más datos: "Ella me dijo que quería ir a Valladolid a tomar la última. Yo le dije que no, que al día siguiente tenía que trabajar. Me dijo que parara el coche, que se iba a casa de Carolo. Le dije que si la llevaba y me dijo que no".

"Al bajarse me dijo que era un 'rancio' y un 'cortapedos' o algo así, no la vi más", confiesa Óscar. "Se le notaba que había bebido o tomado drogas. Pero iba bien. No como para desmayarse o caerse·, manifiesta el sospechoso.

El investigado deja claro que "después me fui a casa, tardaría un minuto en llegar. Me fumé un cigarro y me fui a dormir sin ducharme. Me acosté sobre las 3 y no me levanté más hasta el día siguiente". "Me desperté a las 9 y me fui a Valladolid sin ducharme ni desayunar. Allí, en mi casa, me cambié de ropa pero tampoco me duché. Trabajé desde las diez hasta las 13:30 horas", termina diciendo.

"El domingo 17 le escribí a su hermana para ver si había llegado a casa. Me dijo que su teléfono no daba señal, que mirara a ver si se le había caído en mi coche. Al día siguiente lo hice y la llamé para decirle que no", matiza sobre los días posteriores a la desaparición.