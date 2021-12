José Antonio, padre del accidentado, declara que "es verdad que no le tiraron, pero en el forcejeo el niño se cayó". Por otra parte, el hombre señala que el edificio "no tiene salida", y comenta que "deberían haber esperado abajo". Aún así, el padre sentencia contra la policía: "El niño solo no se cae, han sido ellos y les voy a denunciar". Además, el hombre comenta: "Le podían haber matado, demasiado bien está".