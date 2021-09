Patricia Pardo, sobre la detención del padre de Yeremi Vargas: "La Policía sí le da credibilidad a la menor"

Juan Francisco se encuentra en libertad con cargos y su versión de lo sucedido es muy diferente al que relata su hija. Según el padre de Yeremi Vargas: "Me hicieron un complot, hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba". Además, hace hincapié en que en la vivienda y más específicamente en la cama se encontraba también su actual pareja y el hijo de la misma. En la madrugada, según Juanfran "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla". Pero el acusado de agresión sexual mantiene que "estábamos los cuatro en la cama y no pasó nada". Una versión que comparte la pareja de la víctima.