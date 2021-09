El abogado de la menor acusa a Juanfran Vargas de agresión sexual: "No sabemos si existirá una prueba toxicológica"

La hija del padre de Yeremi Vargas acusó a su padre de haberla "violado". El acusado habló con el programa para explicar su versión, entre lágrimas , detallando que en la cama estaban durmiendo "mi pareja, su hijo, mi hija y yo" tras ver una película en familia. Juanfran explicó más detalles: "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla , me desmayé de la impresión".

"Estamos ante versiones contradictorias, la versión de una niña contra la del padre, que es es totalmente contraria, a pesar de no haber declarado en sede policial o judicial ", añade el abogado. Además, Sergio Valentín continúa diciendo "esto provoca la dificultad probatoria para determinar si los hechos han ocurrido o no, tampoco entendemos el 'complot' al que hace referencia el padre, la madre de la menor nunca le ha molestado".

"Hace año y medio que no pagaba la pensión, pero es que la madre no le había denunciado. La madre no quería tenerlo en los juzgados por todo lo que había pasado", continúa dando detalles sobre la relación entre la expareja. Además, ante este hecho, añade: "No entendemos que diga que es un complot, cuando la niña iba a la visita estaba contenta, quería ver a su padre, no había una mala relación entre ambos".