El patrimonio de Mainat y los audios de las peleas con su mujer: "Lo único que quiero es perderte de vista"

Los audios de las discusiones entre el productor de televisión y su mujer

Estos audios muestran cómo era el día a día entre la pareja, en la conversación Angela le pregunta al productor si está registrando sus cosas: "¿Tú has entrado en el piso ilegalmente y has prestado mi portátil para hackearlo?". Mainat lo negaba rotundamente diciendo que "yo no hago esas cosas" acusando a su mujer que "eso lo haces tú" y le advierte: "Ahora voy a rehacer la denuncia con los videos de como tú pinchas los coches, rompes los cables". Tras esto, Angela le acusa de haberle empujado: "Ah, y como tú me empujas fuera del camino porque yo quiero ver las cámaras de videovigilancia, si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué no me enseñas las cámaras?. Mira, yo no quiero este ambiente, es tan tóxico, hemos acordado que yo haría". Palabras que enfadan a su marido: "Yo pensaba que no te vería más en una semana y vuelves a estar aquí. Va, vete donde quieras".