Exclusiva| Las imágenes de la fuerte discusión entre Alina y Gabriel, presunto amante de Ángela, en casa de Mainat

El vídeo que clarifica la mala relación entre Gabriel y Alina

El vídeo revela que la relación entre ambos no era nada buena y comienza con la mujer acusando a su ex de intentar destrozar sus documentos de identidad: "Ha metido mi pasaporte aquí, la tarjeta,...", mostrando como saca su cartera de un recipiente de agua. Tras esto comienza la discusión entre la pareja, Gabriel le recrimina: "Eres una problemática, donde llegas hay problemas", a lo que Alina responde: "No me vas a poner una mano encima, tu me estás abusando", e incluso graba lo que parece ser una agresión por parte de Gabriel, pero este se defiende y acusa a la mujer de fingir: "No te permito a ti esto, sal de aquí, Alina. Esto lo haces tú para causar problemas".