La guerra judicial de Mainat y su esposa: denuncias, maltratos y un intento de asesinato

La guerra judicial entre Josep María Mainat y su esposa

Esta guerra judicial tiene por lo menos seis causas abiertas, seis denuncias cruzadas. Todo comienza la noche del 22 al 23 de junio , ese presunto intento de asesinato en la vivienda de Mainat, donde la mujer podría haberle inyectado hasta en dos ocasiones insulina, por lo que Ángela está investigada, pero en libertad. Tras este suceso el productor contrata un vigilante de seguridad para el interior de la casa y así evitar que ella siga entrando en su dormitorio. A mediados del mes de julio ella denuncia a Josep María por coacciones y por revelación de secreto , además asegura que él no le deja abandonar la vivienda ni acceder a su vehículo y afirma que en un momento dado este vigilante de seguridad le sujeta del brazo para impedírselo, a lo que añade en la denuncia que Mainat la está ahogando económicamente y que no deja de inspeccionar su ordenador y su móvil .

Ángela acusa al productor de televisión de violencia machista

Estas denuncias llevan a Josep María a un juzgado de violencia de género y él da una versión totalmente opuesta a la de Ángela, asegura que él es la victima , que recibe insultos en todo momento por parte de ella y que incluso en un momento determinado Ángela le lanza un bote de mermelada. Tras esto no se toman medidas, ella sigue viviendo en la casa, pero según va avanzando el verano, esos desencuentros judiciales siguen: el día 1 de agosto ella es detenida por esa tentativa de asesinato , tras la investigación de los Mossos se descubren las mediciones del glucómetro y los 20 minutos que tarda en llamar en su momento a los servicios sanitarios, lo que lleva a esta detención más de un mes después, pero más tarde es puesta en libertad. El 14 de septiembre ella le vuelve a denunciar, ahora por lesiones leves , aunque no pide que se tome ningún tipo de medidas.

La última denuncia de Mainat a Dobrowolski es por estafa y falsedad documental

La última de las denuncias fue por estafa y por falsedad documental, por la que Ángela Dobrowolski fue detenida el 21 de septiembre, ya que tres semanas después de este supuesto intento de asesinato Ángela falsifica la firma de Mainat en dos cheques, semanas más tarde va a cobrarlo al banco haciéndose pasar por su hermana escondida tras unas gafas y una gorra y consigue hacerse con 4.100 euros. La información a la que ha podido acceder el programa a través del TSJ es que se deduce testimonio, pero que no se han incubado nuevas diligencias, que no hay una causa abierta contra ella, lo que no quiere decir que el día de mañana pueda existir.