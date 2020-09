El asesino de Manuela Chavero asegura "no haber vivido" en estos cuatro años

En el estudio que se está dando en la vivienda se encuentran trabajando los perros, entran habitación por habitación, marcan puntos y luego los agentes con las luces forenses buscan encontrar cualquier pista que les ayude a desmontar la versión de Eugenio, la cual no se creen y por ello se ha pedido al juez un plazo extra de 72 para acabar bien la instrucción. Su madre llegó anoche de León, pero todavía no se ha podido comunicar con Eugenio, al que un agente le ha preguntado cómo ha podido aguantar cuatro años sin contar lo que había hecho a lo que él ha contestado: "No he vivido", según ha contado Mayka Navarro en plató.