Amiga de Manuela Chavero, del asesino: "Nunca me había hablado de él, ni para bien ni mal"

En cuanto al asesino confeso, María explica que "siempre he ido a la UCO decía lo que sabía y lo que me acordaba" y matiza que "este muchacho lo conocía porque era vecino, pero ella nunca me había hablado de él, ni para bien ni mal".

"Me he quedado helada, es una persona que tiene 28 años y tenga esa frialdad de cruzármelo en el bar, hizo una romería... tiene una mirada muy fuerte si me lo cruzaba por la noche me daba miedo", explica la amiga de la fallecida.