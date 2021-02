Una testigo de la persecución y detención de 'El Piojo': "El accidente fue muy grande, estaban las ventanillas reventadas"

'El Piojo' arrestado tras llevar huido dos meses de la cárcel

La detención se conseguía después de que varios agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía junto a policías de la Comisaría de Usera-Villaverde comenzasen una persecución a Jonathan, que incluso embestía a los coches policiales , pero finalmente tras intentar incluso huir por la ventanilla del vehículo, dejando a 5 policías heridos, era arrestado en el distrito de 'La Latina' . Barrio que estuvo cerrando desde tiempo antes, no se podía entrar ni salir, ya que sabían que 'El Piojo' se encontraba en este lugar y que era el momento de detenerle. Hay muy pocas versiones de este momento, pero Patricia, testigo del arresto, ha hablado con el programa para contar la situación : "Se empezaron a ver muchas luces de policía y se escuchó un golpe muy grande y me asomé y me encontré todo el golpe y había 20 o 30 policías".

Un testigo de la detención de Jonathan explica cómo se vivió en el barrio

"Al principio corrían hacia varios lados para intentar cogerle y estaban muy contentos, se notaba que había sido una operación grande. El golpe fue muy grande, estaban todos los airbag saltados, las ventanillas estaban reventadas", así define como se vivió la detención de 'El piojo'. Aunque asegura que no le habían visto por la calle: "No, a mi no me suena para nada esta persona por el barrio y tampoco se había escuchado nada, pilló todo muy de sorpresa. El coche en el que él iba es muy nuevo y a mi ese coche no me suena haberle visto". Aunque explica que eran conscientes la policía llevaba días en el barrio: "La 'Pick up' de la policía por aquí ya llevaba días pasando, es un coche que es llamativo, me imagino que algo sabrían".