El periodista Daniel Montero explica que uno de los detenidos ha ampliado su declaración. No se conocen los detalles pero sí que "la jueza no le dio la credibilidad suficiente" ya que "la intención de la persona, que trataba de arrojar luz sobre el asunto, era que no fuera confirmada la prisión preventiva" y "evidentemente no fue así”, según Montero.